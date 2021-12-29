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Dünya İspanya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü
Dünya

İspanya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü

İspanya'da korona virüs testi pozitif çıkanların zorunlu karantina süresi 10 günden 7 güne düşürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 21:34:00 -
İspanya'da karantina süresi 7 güne düşürüldü

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, korona virüs testi pozitif çıkanların zorunlu karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürüldüğünü açıkladı.

İspanya Sağlık Komisyonu, korona virüs gündemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Carolina Darias, alınan yeni kararı açıkladı. Bakan Daria, korona virüs ile enfekte olan kişiler için geçerli olan karantina süresinin 10 günden 7 güne düşürülmesinin oy birliği ile kabul edildiğini duyurdu. Darias, 7 güne düşürülen karantina süresinin aşılı ve aşısız herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Aşılı olanlar karantinaya girmeyecek

Aşılı olan ve Covid-19 virüsü taşıyan hastayla yakın temasta bulunan kişiler karantina sürecine girmezken, aşılanmamış yakın temaslılar 7 günlük karantina süresine uymak zorunda kalacak. Alınan karara göre İspanya’da şu anda 304 bin 312 kişi, karantina süresini beklenenden daha az sürede bitirecek.

İspanya Covid-19 salgının başlangıcından bu yana toplam 6 milyon 32 bin 297 vaka tespit edilirken, 89 bin 253 can kaybı kaydedildi.

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