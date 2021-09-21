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Dünya İspanya’da İtalyan mafyasına bağlı 106 kişi gözaltına alındı
Dünya

İspanya’da İtalyan mafyasına bağlı 106 kişi gözaltına alındı

İspanya’nın güneyindeki Kanarya Adaları’nda Tenerife kenti merkezli düzenlenen operasyonlarda İtalyan mafya gruplarına bağlı oldukları tespit edilen 106 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:53:00 -
İspanya’da İtalyan mafyasına bağlı 106 kişi gözaltına alındı

İspanya Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada; Casamonica, Camorra, Nuvoletta ve Sacra Corona Unita adlı İtalyan mafya gruplarıyla bağlantılı olan ve İspanya’da 10 milyon avrodan fazla kara para aklamaya yardımcı oldukları belirlenen 106 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Söz konusu kişilerin, organize suç örgütüne bağlı olma, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, adam yaralama, hırsızlıkla suçlandığı kaydedildi.

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