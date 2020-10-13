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Aktüel İspanya'da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü
Aktüel

İspanya'da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

Kovid-19 önlemlerini artıran ülkede Kovid-19'da toplam vaka sayısı 896 bin 86'ya, ölü sayısı da 33 bin 204'e yükseldi - Son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiği Portekiz'de, Kovid-19 ölümlerinde "20 Mayıs'tan bu yana günlük en yüksek artış" görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:21:31 -
İspanya'da günlük vaka sayısı 10 binin altına düştü

MADRİD (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini artıran İspanya'da günlük vaka sayıları, yaklaşık iki hafta sonra 10 binin altına geriledi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 888 bin 968 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 7 bin 118 artışla 896 bin 86 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19 kaynaklı ölümlerde sayının son 24 saatte 80 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 406 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 33 bin 204'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da merkezi hükümetin aldığı kararla başkent Madrid'de 9 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanıp, kente giriş ve çıkışlarda serbest dolaşıma kısıtlama devam ediyor.

Her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 sayısı 501'e inen Madrid'de yerel yönetim "OHAL'in kaldırılmasını" talep etse de İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, kısıtlamaların devam edeceğini, sayının 200'ün altına düşmesi gerektiğini söyledi.

Madrid dışında Navarra, Castilla y La Mancha, Katalonya, Aragon, Galisya ve Endülüs bölgelerinde de bazı yerlerde "bölgesel" kısıtlamalar ve ek tedbirler uygulanıyor.

- Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19'dan son 24 saatte 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1208 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede, Kovid-19 ölümlerinde "20 Mayıs'tan bu yana günlük en yüksek artış"ın görülmesi dikkati çekti.

Kovid-19 vakalarında hastanede tedavi görenlerin ve yoğun bakımda olanların sayısının "son 5 ayın en yüksek seviyesinde" olduğu bildirildi.

Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 110'a, vaka sayısı 89 bin 121'e çıktı.

- Ronaldo'nun iyi durumda olduğu belirtildi

Bu arada yeni vaka tespit edilenlerin arasında Portekiz Futbol Milli Takımı'nda forma giyen futbolculardan Cristiano Ronaldo da bulunuyor.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'nun iyi durumda olduğunu, vücudunda hiçbir belirti görülmediğini ve takımdan ayrı karantinaya alındığını belirterek tüm futbolculara bir kez daha tanı testi yapıldığını ve hepsinin negatif çıktığını açıkladı.

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