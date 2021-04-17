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Dünya İspanya'da gönüllü itfaiyeci, 'egosu için' ormanı yaktı
Dünya

İspanya'da gönüllü itfaiyeci, 'egosu için' ormanı yaktı

İspanya’da gönüllü itfaiyeci Luis Trueba, yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak için, benzin dökerek ormanlık alanın yanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 22:38:00 -
İspanya'da gönüllü itfaiyeci, 'egosu için' ormanı yaktı

İspanya'da gönüllü itafiyeci, egosu için 1,4 kilometrekare ormanlık alanı ateşe verdi.

Olay, İspanya’nın kuzeyindeki Cantabria’da ormanlık alanların bulunduğu Sierra de Alcomba bölgesinde 2019’un Şubat ayında yaşandı. Sivil Koruma Gönüllü Hizmeti kurumunun başkanı ve gönüllü itfaiyeci Luis Trueba, yangın söndürme çalışmalarında ön sırada yer almak ve 'egosunu tatmin etmek için' benzin dökerek 1,4 kilometrekare ormanlık alanın yanmasına neden oldu. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yangını Luis Trueba’nın başlattığı ortaya çıktı.

Trueba, soruşturma kapsamında yangını kendisinin başlattığına dair elde edilen verilere karşı çıkarak suçlamaları reddetti. Trueba’yı ele veren ise aracındaki GPS oldu. Yapılan incelemelerde, Trueba’nın yangın çıkan bölgedeki 7 farklı alana gittiği ve buralarda yangını başlattığı ortaya çıktı. Trueba, çıkarıldığı mahkemece 3,5 yıl hapis ve 158 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

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