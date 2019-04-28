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İspanya’da en fazla oyu Sosyalist Parti aldı

İspanya’da yapılan genel seçimlerde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasına başlandı.

28 Nisan 2019 Pazar 23:09
İspanya’da en fazla oyu Sosyalist Parti aldı

İspanya’da yapılan genel seçimlerde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasına başlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PSOE) en fazla oyu aldı.


İspanya’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından oy sayma işlemi başladı. Resmi olmayan ilk sonuçlarına göre ise oyların yüzde 28’ini alan Başbakan Pedro Sanchez’in Sosyalist Parti’sinin (PSOE)seçim yarışını önde götürdüğü kaydedildi. PSOE’yı yüzde 18.77 ile Popüler Parti (PP), yüzde 11.64 Podemos, yüzde 11.07 ile Ciudadanos ve yüzde 7.99’la Vox Partisi’nin takip ettiği belirlendi. Bu sonuçlara göre PSOE mecliste 116 ila 121, PP 69 ila 73, solcu Podemos 48 ila 49, merkeze yakın Ciudadnos 42 ila 45 ve aşırı sağcı Vox’un ise 36 ila 38 sandalye kazanması bekleniyor.


İspanya’da oldukça yüksek katılımla tarihi bir seçim günü yaşandı. Yerel saatle 18.00’e kadar devam eden seçimlere katılım oranı yüzde 60,75 olarak aktarıldı.


2016 yılında yapılan son seçimde oy verme hakkı olanların sadece 51,25’i sandık başına gitmişti. İspanya’da rekor ise 1993 yılında PSOE’nin zaferiyle sonuçlanan seçimlerde halkın yüzde 76.44 oranıyla sandık başına gitmesiydi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 23:09
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