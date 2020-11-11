  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı
Aktüel

İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı

Kovid-19'dan dolayı kapalı tutulan eğlence sektörünün çalışanları, devletin yardım etmemesi durumunda sektörün yüzde 70'inin iflas etme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:04:59 -
İspanya'da eğlence sektörü çalışanları Kovid-19 önlemleri karşıtı eylem yaptı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı tutulan eğlence sektörünün çalışanları gösteri düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan eğlence sektörü çalışanları derneklerinin temsilcileri, Kovid-19 nedeniyle uygulanan önlemlerden dolayı başta küçük işletmeler olmak üzere sektörün yüzde 70'inin iflas etme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Salgından dolayı 8 aydır iş yapamadıklarını açıklayan sektör çalışanları, zararlarının hafifletilmesi için eğlence yerlerine uygulanan tedbirlerin hafifletilmesini ve devlet yardımı yapılmasını istedi.

"Eğlence ve Gösteri Sektörüne Bağlı İş İnsanları Ulusal Federasyonu" tarafından basına yapılan açıklamada, mevcut durumda 25 binden fazla iş yerinde, 68 bin sektör çalışanının kısa çalışma ödeneğine bağlandığı ancak çoğunun parasını alamadığı belirtildi.

Verilen bilgilerde, salgının başından bu yana sektördeki kaybın 12 milyar avroyu bulduğu ileri sürüldü.

Eyleme katılan eğlence sektörü çalışanlarından Roberto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çözüm, sektörü tamamen kapatmak değil. Üstelik İspanya'da bu salgın döneminde eğlence sektörüne yönelik hiçbir yardım yok. Almanya, İtalya ve Fransa'da en azından kira yardımı, sosyal güvenlik primi veya kısa çalışma ödeneklerinde yardımlar var. Burada neredeyse sıfıra yakın gelirimiz var." dedi.

Kovid-19'da toplam vaka sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği İspanya'da, yaklaşık 40 bin kişi salgından hayatını kaybetti.

Yeni vaka ve ölü sayılarındaki artıştan dolayı 25 Ekim'den itibaren olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı, serbest dolaşıma kısıtlamalar getirilerek, gece sokağa çıkmanın yasaklandığı İspanya'da disko, bar gibi eğlence merkezleri kapalı tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!
Gündem

Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!

İzmir'de çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem sonrası depremzedeleri taklit ederek sosyal medyada paylaşım ya..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay