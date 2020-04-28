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Aktüel

İspanya’da Covid-19 ölümlerinde düşüş

İspanya’da korona virüsten 1 günde ölenlerin sayısı düşüş göstererek 301’e indi.

2020-04-28 12:39:59 -
İspanya’da Covid-19 ölümlerinde düşüş

İspanya’da korona virüsten 1 günde ölenlerin sayısı düşüş göstererek 301’e indi. Ülkede dün 331 kişi hayatını kaybetmişti.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün İspanya’daki bilançosu azalıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı, korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu da İspanya’da günlük bazla ölü sayısında düşüş olduğunu gösterdi. Ülkede ölenlerin toplam sayısı ise 23 bin 822’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının 210 bin 773’e çıktığı açıklandı.

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