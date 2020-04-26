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Aktüel

İspanya’da çocuklara 40 gün sonra sokağa çıkma izni

İspanya’da korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağının 40.

2020-04-26 21:29:10 -
İspanya’da çocuklara 40 gün sonra sokağa çıkma izni

İspanya’da korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağının 40. gününde çocuklara sokağa çıkma izni verildi.


Avrupa, korona virüs salgınıyla zor günler geçirirken, birçok ülke salgın nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamaları gevşetmeye başladı. İspanya’da 40 günden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün çocuklar için gevşetilerek, çocukların sokaklarda oyun oynamasına izin verildi. İspanya hükümeti, korona virüs vaka sayısının düşüşe geçmesinin ardından ilk adımı çocuklar için atarak, sokağa çıkma yasağı kurallarını gevşetti. Hükümet, 14 yaş altında olan çocukların aileleri ile sokağa çıkarak, oyun oynamasına izin verdi.


İspanya’da sokağa çıkma yasağının çocuklar içinin gevşetilmesinin ardından bugün İspanya sokakları çocuklar ve aileleri ile dolarken, çocuklar sokaklarda gönüllerince eğlendi. Aileler ise uzun bir zamandan sonra sokağa çıkarak normal bir gün yaşarken, maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi.


İspanya’da karantina önlemleri 9 Mayıs’a kadar uzatılırken, korona vakalarında düşüş devam ediyor. İspanya’da bugün 20 Mart tarihinden bu yana koronaya bağlı en düşük ölüm oranı gerçekleşti.

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