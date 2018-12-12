0553 313 94 23

İspanya'da asgari ücrette rekor artış

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, brüt asgari ücretin yüzde 22'lik artışla 900 avroya çıkarılacağını resmen duyurdu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:18
İspanya'da asgari ücrette rekor artış

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, brüt asgari ücretin yüzde 22'lik artışla 900 avroya çıkarılacağını açıkladı.

Başbakan Sanchez, meclis genel kurulunda yapılan "muhalefetin soruları" oturumunda, asgari ücrete 1977'den bu yana en büyük artışı yapacaklarını söyledi. Bakanlar Kurulu'nun 21 Aralık'ta Barselona kentinde toplanacağını belirten Sanchez, asgari ücretin brüt 900 avroya çıkarılmasını öngören kararı burada alacaklarını bildirdi.

Sanchez, "Zengin bir ülke fakir işçilere sahip olamaz." dedi.

İspanya'da 2008-2016 arasında asgari ücrette çok az artış yapılırken, bu 8 yıllık periyotta brüt asgari ücret 600 avrodan 655 avroya çıkarılmıştı. Ülkede brüt asgari ücret 2017'de 707 avro, 2018'de de 735 avro olarak belirlenmişti. 

Artış şart koşulmuştu

İspanya'da hazirandan bu yana azınlık hükümeti olarak iktidarda bulunan Sosyalist İşçi Partisine (PSOE) dışarıdan destek veren sistem karşıtı sol görüşlü Podemos partisi, asgari ücrette artış yapılmasını şart koşmuştu.

PSOE lideri ve Başbakan Sanchez ile Podemos lideri Pablo İglesias ekim ayında yaptıkları toplantıda, asgari ücreti 900 avroya çıkarma kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Asgari ücret artışının başta gençler ve kadınlar olmak üzere toplamda 1,6 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede kaosa yol açan "sarı yelekliler"in eylemleri sonrasında mevcut durumda brüt 1498 avro olan asgari ücrete ocak ayından itibaren 100 avro zam yapma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:18
  1. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
  2. İspanya hükümeti
  3. asgari ücret
  4. İspanya asgari ücret
  5. Sosyalist İşçi Partisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri anıldı
    1. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
    2. Sinop'ta dev levrek avlandı! Toplam 19..
    3. Teknosa, Mağazacılar Günü'nü kutladı
    4. Fenerbahçe Slovakya'da
    5. Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden..
    6. Zorunlu kış lastiği uygulaması online..
    7. "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi"
    8. ABD İsrail'i reddetti!
    9. Ümraniye Belediye Başkanı,..
    10. Kızılay'a kayyım atandı!
    11. Hasedin zararı haside
    12. FETÖ firarisi savcı Mehmet Yüzgeç'in..
    13. İran'da her yıl 10 binden fazla bebek..
    14. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    15. "HDP'li başkan beni PKK’ya teslim eden..
    16. En fazla kaybettiren BES fonları
    17. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    18. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    19. En fazla kazandıran BES fonları
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?