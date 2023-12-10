İspanya'da acı olay: Granada-Athletic Bilbao maçı yarıda kaldı!
Granada ve Athletic Bilbao arasında oynanan maçta bir Granada taraftarı hayatını kaybetti maç ertelendi.
Granada ile Athletic Bilbao arasındaki maçta belirsizlik ve gerginlik dolu anlar yaşandı . 18. dakikada Nuevo Los Cármenes tribünlerinde 50 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi geçirmesi üzerine maç durduruldu .
İlk anlarda çimlerde ısınma çalışmaları yapan oyuncular, maçın başlamasını beklerken antrenörlerden talimat aldı. Ancak yirmi dakikadan fazla bir süre sonra Ortiz Arias oyuncuları soyunma odasına gönderdi.