İspanya ve İsveç'ten İsrail'e "ilhak planı" tepkisi

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, İsrail'in tek taraflı olarak Filistin topraklarını ilhak etmeye karar vermesi halinde Avrupa'nın buna tepki göstereceğini belirtirken, İsveçli mevkidaşı Ann Linde de İsrail'in girişiminin iki devletli çözümü zorlaştıracağını söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile Madrid'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Laya, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planından vazgeçmesini umduğunu ifade etti.

Laya, "İsrail, Filistin topraklarını ilhak ederse, Avrupa'nın buna bir tepkisi olacaktır." dedi.



"İsrail ile Filistin arasında dostluk ve iş birliğinin diyalog yoluyla kurulmasının teşvik edilmesi gerektiğini" vurgulayan Laya, "zaten kırılgan olan bölgedeki istikrarı daha da olumsuz hale getirebilecek her türlü tek taraflı girişimin engellenmesi gerektiğini" savundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde de İspanyol mevkidaşıyla aynı çizgide görüş bildirerek, "İsrail'in bu tek taraflı girişimi gerçekleşirse uluslararası hukuka aykırı olacaktır ve bu durum iki taraf tarafından tanınan, güvenli sınırları olan iki devletli bir çözümü çok daha zorlaştıracaktır." diye konuştu.

Linde, İsrail'in ilhak planını uygulaması halinde bunun AB ile olan ilişkilerini de etkileyeceğini kaydetti.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.



