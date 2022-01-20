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Dünya İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor
Dünya

İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO organizasyonuyla Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndereceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 23:13:00 -
İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor

Askeri bir merkezde katıldığı etkinlik kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Robles, 3-4 gün içinde NATO misyonu kapsamında iki İspanyol savaş gemisinin (Blas de Lezo ve Meteoro) Karadeniz'e gideceğini söyledi.

Robles ayrıca İspanya'nın da katıldığı NATO'nun Litvanya'daki misyonunun bir parçası olarak Bulgaristan'da bir hava üssü konuşlandırılması olasılığını da değerlendirdiklerini kaydetti.

Savunma Bakanı, Karadeniz'de katıldıkları tüm misyonların NATO organizasyonunda olduğunun altını çizdi.

Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi düşürecek diplomatik çözümlerin halen bulunduğunu ve NATO'nun pozisyonunun çok açık olduğunu vurgulayan Robles, "Rusya hiçbir ülkeye ne yapabileceğini söyleyemez ve NATO bünyesine katılmak isteyen herhangi bir ülkeyi savunacaktır." diye konuştu.

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