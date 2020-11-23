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Dünya İspanya Kralı karantinaya alındı
Dünya

İspanya Kralı karantinaya alındı

Korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olan İspanya Kralı VI. Felipe, karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:02:00 -
İspanya Kralı karantinaya alındı

Korona virüs salgınında vaka sayılarındaki artış devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde liderler de korona ile mücadele ediyor. İspanya Kralı VI. Felipe de karantinaya alındı. İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe'nin korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bulunduğu bildirildi. 10 gün boyunca karantinada kalacak olan İspanya Kralının tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Asturias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa'nın normal programlarına devam edeceği bildirildi.

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