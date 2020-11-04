İspanya koronavirüsün önüne geçemiyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bazı özerk yönetimlerde geçmişte gelen eksik bilgileri ekleyerek Kovid-19 verilerini güncelledi.

Buna göre dün 1 milyon 259 bin 366 olarak açıklanan vaka sayısı 25 bin 42 artışla bugün 1 milyon 284 bin 408 olarak güncellendi. Ancak yeni vaka sayısının son 24 saatte 19 bin 937 arttığı bildirildi.

Ayrıca virüs kaynaklı ölümlerde, dün verilen toplam sayının bugün 1623 arttığı görülse de son 24 saatteki artışın 297 olduğu açıklandı.

Bakanlık, son 7 günde 888 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 38 bin 118'e çıktığını duyurdu.

İspanya'daki önlemler

Bu arada, Kovid-19 salgınındaki yüksek vaka artışlarından dolayı 25 Ekim'de olağanüstü hal (OHAL) ilan eden İspanya'da alınan önlemler bazı bölgelerde genişletildi.

Mevcut durumda ülkedeki 17 özerk yönetimden 12'sinde tüm bölgeyi kapsayacak şekilde giriş ve çıkışlar yasaklanırken, diğer bölgelerde serbest dolaşım kısıtlamaları kısmi olarak uygulanıyor.

Ayrıca en az iki hafta süreyle bar ve restoranları kapatma kararı alan özerk yönetimlerin sayısı da 5'e çıktı.

Ülke genelinde ise saat 23.00'dan 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ile en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesi tedbirleri de uygulanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, mevcut uygulamaların etkisini görmek için 2-3 hafta bekleyeceklerini, gerekirse sonrasında daha sert tedbirler alabileceklerini söyledi.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 59 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 927 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam vaka sayısının 156 bin 940'a çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 694 oldu.

Ayrıca salgının başlamasından bu yana günlük ölü sayılarında en yüksek rakam açıklandı.

Kovid-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısının da arttığı Portekiz'de, bugünden itibaren tüm büyük şehirleri kapsayan serbest dolaşımı kısıtlayan uygulamalar yürürlüğe girdi.

Salgında ilk dalgada uygulanan önlemlere nazaran hafifletilmiş tedbirleri içeren bir OHAL'in ilan edileceğini açıklayan sol azınlık hükümeti, Portekizlilere "sivil sorumluluk" çağrısı yaparak, zorunluluk ve ihtiyaç durumları dışında evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.