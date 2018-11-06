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İspanya kıyısında mülteci botu battı: 17 kişi öldü

Cebelitarık boğazı açıklarında mültecileri taşıyan iki teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

06 Kasım 2018 Salı 14:12
İspanya kıyısında mülteci botu battı: 17 kişi öldü

İspanya Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Melilla ve Cadiz kentleri açıklarında 2 teknenin batması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, sahil güvenlik ekipleri tarafından 100 mültecinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sivil Savunma ekipleri, kurtarılan mülteciler içinde refakatçisi olmayan 13 küçük çocuk olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler yayınladığı son raporda 2018 yılında 2 bin 160 kişinin Akdeniz’de boğularak hayatını kaybettiği belirtilmişti. Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya göç eden göçmenlerin çoğu kıtlık ve kuraklığın her geçen yıl arttığı Orta Afrika’dan geliyor. Uzmanlar artan göçmen akımının başlıca sebepleri olarak, Güney Sahra’da artan terör tehdidini ve Orta Afrika’nın iklim değişikliğinden dolayı kuraklaşmasını gösteriyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:12
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