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Spor

İspanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabı iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:51:31 -
İspanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabı iptal edildi

İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinde sezonun en büyük yarışlarından İspanya Turu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Portekiz etabının iptal edildiği duyuruldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Porto, Matosinhos ve Viseu şehirlerinin belediyeleriyle yapılan görüşmeler sonucu, ülkedeki etabın iptal edilmesi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Daha önce Hollanda'nın Utrecht kentinde yapılması planlanan tur başlangıcı da iptal edilmişti.

İspanya Bisiklet Turu, 20 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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