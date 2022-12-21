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Spor İspanya basınından çılgın iddia! Messi sezon sonu imzayı atabilir
Spor

İspanya basınından çılgın iddia! Messi sezon sonu imzayı atabilir

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla fırtınalar estiren Lionel Messi'nin sezon sonu Barcelona ile anlaşacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:48:00 -
İspanya basınından çılgın iddia! Messi sezon sonu imzayı atabilir

Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olabileceği iddia edildi.

Dünya Kupası Arjantin'in mutlu sona ulaşmasıyla biterken transfer söylentileri yine hız kazandı.

Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Lionel Messi için gündem bu kez de transfer söylentileri oldu.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Messi ile devam etmek istediklerini söylerken, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" demişti.

Mundo Deportivo ise Messi'nin sezon sonuna kadar PSG'de kalma ihtimalini yüzde 90 olarak duyurdu.

Öte yandan aynı haberde Arjantinli yıldızın Barcelona teknik direktörü Xavi ile görüştüğünü ve gelecek yaz Barça'ya dönebileceğini ilettiği detayı da verildi.

Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün bu yaz olup olmayacağı ise yıldız ismin PSG ile yapacağı görüşmeler bağlı.

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