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İspanya Avrupa Parlamento seçimleri için sandık başında

İspanya, ülke genelinde mahalli seçimlerle birlikte Avrupa Birliği’ne göndermek üzere 54 temsilcinin seçimi için sandık başında.

26 Mayıs 2019 Pazar 14:52
İspanya Avrupa Parlamento seçimleri için sandık başında

İspanya, ülke genelinde mahalli seçimlerle birlikte Avrupa Birliği’ne göndermek üzere 54 temsilcinin seçimi için sandık başında.


Avrupa Parlamento seçimleri için 37 milyon 200 bin İspanyol seçmen oy kullanacak. Bu sayıya ülke dışında yaşan 2 milyon 100 bin İspanyol ve İspanya’da yaşayan 365 bin seçmen dahil.


Seçim öncesi yapılan kamu oyu yoklamalarında Sosyalist PSOE’nin birinci sırada olduğu görüldü.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in partisi olan PSOE’in oyların yüzde 30’unu alarak Brüksel’e 28 temsilci göndermesinin beklendiği kaydedildi.


2014 seçimlerinde AB’ye 16 temsilci gönderen Muhafazakar Partinin bu defa 10 temsilci çıkarmasının beklendiği kaydedildi.


Üçüncü sırada ise İspanya’nın Ciudadanos (vatandaşlar) partisinin Strazburg’a 10 temsilci göndermesi bekleniyor. Muhafazakar ve Vatandaşlar partisinin sağ kanatta üstünlüğü kazanmak için yarış içinde olduğu belirtildi.


Onların ardından 3. Sırada Unidas Podemos (Birlikte Başarabiliriz) partisinin geldiği ifade edildi.


Matteo Salvini ve Marine Le Pen gibi Avrupa Birliği’ne karşı olan parti başkanları gibi aşırı sağ parti VOX’un Avrupa Parlamentosuna 5 temsilci göndermesinin beklendiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 14:52
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