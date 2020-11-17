İspanya Almanya maçı ne zaman?
İspanya Almanya maçı ile A Ligi Grup 4'te lider yeniden belirlenecek. 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Almanya, 8 puanla ikinci sırada bulunan İspanya ile karşılaşacak. İspanya'nın bu maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacağı grupta, bir üst lige çıkma mücadelesi yeniden değişecek. Peki, İspanya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylar…
İspanya Almanya maçı ile A Ligi Grup 4'te liderlik koltuğundaki takım belli olacak. İspanya ile tarihi boyunca 12 kez karşılaşan Almanya, bu maçlardan 5 galibiyeti bulunurken 3 mağlubiyet aldı. Peki, İstatistiklerin yeniden değişeceği İspanya Almanya maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylar…
İspanya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı verilecek?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'te mücadele eden İspanya, Almanya'yı konuk alacak. 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak müsabaka, S Sport 2 kanalından canlı verilecek.