  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İspanya Almanya maçı ne zaman?
Spor

İspanya Almanya maçı ne zaman?

İspanya Almanya maçı ile A Ligi Grup 4'te lider yeniden belirlenecek. 9 puanla liderlik koltuğunda oturan Almanya, 8 puanla ikinci sırada bulunan İspanya ile karşılaşacak. İspanya'nın bu maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacağı grupta, bir üst lige çıkma mücadelesi yeniden değişecek. Peki, İspanya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-17 20:26:00 -
İspanya Almanya maçı ne zaman?

İspanya Almanya maçı ile A Ligi Grup 4'te liderlik koltuğundaki takım belli olacak. İspanya ile tarihi boyunca 12 kez karşılaşan Almanya, bu maçlardan 5 galibiyeti bulunurken 3 mağlubiyet aldı. Peki, İstatistiklerin yeniden değişeceği İspanya Almanya maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylar…

İspanya Almanya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda canlı verilecek?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'te mücadele eden İspanya, Almanya'yı konuk alacak. 17 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak müsabaka, S Sport 2 kanalından canlı verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asya ülkesinde korkutan deprem
Dünya

Asya ülkesinde korkutan deprem

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşar Okuyan'ın Tunç Soyer sevdasının neden belli oldu: Torpil!
Siyaset

Yaşar Okuyan'ın Tunç Soyer sevdasının neden belli oldu: Torpil!

Elbise değiştirir gibi parti değiştirerek siyasette dikiş tutturamayan Yaşar Okuyan, 12 Eylül döneminde Alparslan Türkeş’le birlikte kendisi..
Almanya ve Fransa'dan Joe Biden'a skandal Türkiye çağrısı
Dünya

Almanya ve Fransa'dan Joe Biden'a skandal Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden hazımsızlık duyan Almanya ve Fransa, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ABD'nin yeni b..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay