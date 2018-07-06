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Ispanaklı patatesli köfte tarifi

Hem lezzetli hem de kolay bir ara sıcak tarifi arıyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

06 Temmuz 2018 Cuma 21:27
Ispanaklı patatesli köfte tarifi

MALZEMELER: 8 ADET

1/2 kupa yoğurt

2 adet patates

200 gr ıspanak

100 gr galeta unu

1/2 çay kaşığı zencefil

limon suyu

gerektiği kadar su

tuz

YAPILIŞI:

Bir kapta yoğurt, su ve tuzu karıştıralım.

Patatesleri düdüklü tencerede haşlayalım.

Haşlanan patatesleri ezelim, ıspanağı doğrayalım.

Patates püresi, ıspanak, zencefil ezmesi, galeta unu, tuz ve limon suyunu birleştirelim.

Karışımdan toplar yapıp galeta ununa batıralım.

Koreketleri yağda kızartalım.

Pişen kroketleri yoğurtla servis edelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 21:27
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