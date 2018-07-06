Ispanaklı patatesli köfte tarifi
Hem lezzetli hem de kolay bir ara sıcak tarifi arıyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.06 Temmuz 2018 Cuma 21:27
MALZEMELER: 8 ADET
1/2 kupa yoğurt
2 adet patates
200 gr ıspanak
100 gr galeta unu
1/2 çay kaşığı zencefil
limon suyu
gerektiği kadar su
tuz
YAPILIŞI:
Bir kapta yoğurt, su ve tuzu karıştıralım.
Patatesleri düdüklü tencerede haşlayalım.
Haşlanan patatesleri ezelim, ıspanağı doğrayalım.
Patates püresi, ıspanak, zencefil ezmesi, galeta unu, tuz ve limon suyunu birleştirelim.
Karışımdan toplar yapıp galeta ununa batıralım.
Koreketleri yağda kızartalım.
Pişen kroketleri yoğurtla servis edelim.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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