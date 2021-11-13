Ispanaklı pasta tarifi, nasıl yapılır? Kolay Ispanaklı pasta tarifi

Rengiyle gönülleri fetheden nefis ıspanaklı pasta nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Kek İçin;

3 yumurta,

3/4 su bardağı şeker,

1/2 su bardağı süt,

3/4 su bardağı sıvı yağ,

1 su bardağı ıspanak püresi

1 paket kabartma tozu,

1 paket vanilya,

2,5-3 su bardağı un.

Kreması İçin;

3 su bardağı süt,

3/4 çay bardağı un,

1/2 çay bardağı nişasta,

1 çay bardağı şeker,

1 yumurta,

1 yemek kaşığı tereyağı,

1 paket vanilya.

Veya

2 paket krem şanti,

1,5 su bardağı süt.

Hazırlanışı

Yumurtaları ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Sütü ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanak püresini ekleyip iyice karışana kadar çırpın. Unu, kabartma tozu ve vanilyayı yavaş yavaş ekleyerek çırpın. Tereyağ ile yağlanmış 24 cm'lik kelepçeli kalıba kek hamurunu dökün. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kürdan testi temiz çıkana kadar (ilk 20 dk. kapağını açmayın) pişirin. Kek pişerken krema için bir tencerede süt, un, nişasta, yumurta ve şekeri çırpın. Orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alı tereyağı ve vanilyayı ekleyip çırpın. Soğuyana kadar kabuk bağlamaması için ara sıra çırpın. Soğuyan kekin kenarlarından yarım cm'lik kısmı bıçakla kesip alın. Ortasında oluşan bombeyi de kesin. Kestiğiniz parçaları rondoda kırıntı olana kadar çekin. Keki yatay olarak ortadan ikiye kesin. Kremanın yarısını ilk katın üzerine sürüp ikinci katı yerleştirin. Kalan krema ile kekin üzerini ve yanlarını kaplayın. Kek kırıntılarıyla pastanın üzerini ve kenarlarını kaplayın. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.