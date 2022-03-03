Ispanak nazik tarifi nasıl yapılır? Ispanak nazik tarifi ve malzemeleri

Yemeğe farklı dokunuşlar yapmayı sevenler için ıspanak nazik tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, ıspanak nazik nasıl yapılır? Tadını çok seveceksiniz. İşte ıspanak nazik tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Ispanak nazik tarifi

Ispanak nazik malzemeler

1 kilo ıspanak

Yarım kilo patlıcan

3 büyük boy kuru soğan

6 diş sarımsak

4 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yeşil biber

1 büyük boy domates

Yarım kilo satır kıyması

Tuz - karabiber - kimyon - kırmızı pul biber

1 su bardağı eski kaşar rendesi

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı

Ispanak nazik tarifi nasıl yapılır?

Önce ıspanaklardan başlayın. 2 kuru soğanı jülyen (piyaz) şeklinde kesin. Ispanakları el ile küçük parçalara bölün. Bir wok tavada zeytinyağını hafif kızdırıp soğanları soteleyin. Tuz, karabiber, kimyon ve kırmızı biber de ekleyin. Soğanlar pembeleşince ıspanakları ekleyin ve kavurun. Ispanaklar kavrulunca oval bir borcama koyun.

Sıra patlıcanlarda; Patlıcanları közleyip iyi bir şef bıçağı ile ince ince kıyın. Yine tavada zeytinyağını ısıtıp patlıcanları ekleyin ve çevirin. Biraz çevirdikten sonra sütü yavaş yavaş ekleyip yedirin ve tereyağını ekleyin. Yağ eriyip, patlıcanlar sütü çektiğinde peyniri ekleyin. Bir iki çevirip ateşten alın ve ıspanaklara ekleyip karıştırın. Bu karışıma süzme yoğurt ve 3 diş ezilmiş sarımsak da ekleyip iyice karıştırın.

Nazik yapılışı:

Önce domatesin kabuklarını soyup küçük küpler halinde kesin. 1 soğanı yemeklik kesin. Yine tavada biraz sıvıyağ kızdırın ve soğanları soteleyin. Bir yandan da biberleri halka halka kesip soğanlara ekleyin ve bir süre daha kavurun. Küçük 3 diş sarımsak ekleyip çevirmeye devam edin ve kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu bırakınca salçayı ekleyip karıştırın. Kıyma suyunu çekince de domatesleri ekleyin ve 5 dakika daha kavurun. Eğer tavadaki karışım kuru olursa yarım bardak ılık su ekleyebilirsiniz. Hazırlanan yoğurtlu, patlıcanlı, ıspanaklı karışımın üzerine salçalı kıymayı da ekleyin.

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