0553 313 94 23

Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak köftesi tarifi malzemeleri

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte ıspanaklar da market ve pazar raflarında yerini almaya başladı. Bu kış ıspanakla yapılan tariflere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Ispanak köftesi. Peki, ıspanak köftesi nasıl yapılır? İşte ıspanak köftesi tarifi...

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:31
Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak köftesi tarifi malzemeleri

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte ıspanaklar da market ve pazar raflarında yerini almaya başladı. Bu kış ıspanakla yapılan tariflere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Ispanak köftesi. Peki, ıspanak köftesi nasıl yapılır? İşte ıspanak köftesi tarifi...

Malzemeler

500 gr. ıspanak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı süt

2 çorba kaşığı galeta unu

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

125 gr. beyaz peynir

2 yumurta

1 avuç ceviz içi

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Pulbiber

1 çay kaşığı Karabiber

Ispanak köftesi nasıl yapılır?

500 gr ıspanağı ayıklayıp, bol suyla yıkayın.

Tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyu ile yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kesme tahtasına çıkarıp birkaç bıçak darbesi ile ufalarken bir yandan da fazla suyunu bıçakla bastırarak süzün.

Ispanaklar tahtada beklerken geniş bir tavada 1 kaşık tereyağı eritin.

Ispanakları bir iki dakika kavurun.

1 avuç cevizi kabaca kırdıktan sonra tavadaki ıspanağa ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

Ardından bunları soğuması için bir kaseye alın ve içine 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar ekleyin ki ıspanağın ısısı ile kaşar iyice kendini bıraksın ve erisin.

1 kahve fincanı sütü, 2 adet yumurtayı ekleyin ve tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar karıştırın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:31
  1. Ispanak köftesi
  2. Ispanak köftesi nasıl yapılır
  3. Ispanak köftesi tarifi
  4. Ispanak köftesi malzemeler
  5. Ispanak köftesi nasıl pişirilir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası
    1. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural..
    2. Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi..
    3. Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık,..
    4. Hindistan'da dil tartışması sürüyor
    5. Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    6. 'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump..
    7. Riyad "Aramco soruşturması" için..
    8. Arjantin'de sahile vuran katil..
    9. Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen..
    10. Maçın ardından
    11. Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği..
    12. KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020..
    13. Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
    14. 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
    15. Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu
    16. Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak..
    17. Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak
    18. Maçın ardından
    19. Maçın ardından
    20. Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"
    21. Trump'tan Aramco açıklaması
    22. Fransa, Sudan'ın terör destekçileri..
    23. Salepli kahve nasıl yapılır? Salepli..
    24. Vicdansızlar gelinciği boynundan ve..
    25. Başkent’te 3 köpek zehirlenip su..
    26. Bulut: “En kötü 1 puan istiyorduk"
    27. Servis sorunu yaşayan köylüler..
    28. Alaçatı nerede? Alaçatı hangi ilimize..
    29. YKS ek tercih sonuçları ne zaman..
    30. Kayyımlara ve Demirtaş’ın..
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!