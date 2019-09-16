Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak köftesi tarifi malzemeleri

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte ıspanaklar da market ve pazar raflarında yerini almaya başladı. Bu kış ıspanakla yapılan tariflere bir yenisini eklemek isteyenler için enfes bir önerimiz var: Ispanak köftesi. Peki, ıspanak köftesi nasıl yapılır? İşte ıspanak köftesi tarifi...

Malzemeler

500 gr. ıspanak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı süt

2 çorba kaşığı galeta unu

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

125 gr. beyaz peynir

2 yumurta

1 avuç ceviz içi

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Pulbiber

1 çay kaşığı Karabiber

Ispanak köftesi nasıl yapılır?

500 gr ıspanağı ayıklayıp, bol suyla yıkayın.

Tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyu ile yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kesme tahtasına çıkarıp birkaç bıçak darbesi ile ufalarken bir yandan da fazla suyunu bıçakla bastırarak süzün.

Ispanaklar tahtada beklerken geniş bir tavada 1 kaşık tereyağı eritin.

Ispanakları bir iki dakika kavurun.

1 avuç cevizi kabaca kırdıktan sonra tavadaki ıspanağa ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

Ardından bunları soğuması için bir kaseye alın ve içine 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar ekleyin ki ıspanağın ısısı ile kaşar iyice kendini bıraksın ve erisin.

1 kahve fincanı sütü, 2 adet yumurtayı ekleyin ve tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar karıştırın.