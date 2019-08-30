İSO’nun ‘vize ofisi’ eylülde hizmete açılıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısı “İSO 500 Büyük Araştırmalarının Işığında Sanayinin Mevcut Durumu ve Gelecek Perspektifi” ana gündemi ile gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500 Büyük Araştırması’nın, bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan uluslararası rekabette üstünlük sağlanamayacağını ortaya koyduğunu belirterek, “Dolayısıyla katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde, verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız” diye konuştu.

Eylül ayı itibarıyla yeni bir hizmete başlayacakları bilgisini veren Bahçıvan, “Sanayicimiz için ne yazık ki hâlâ önemli bir sorun olmaya devam eden vize sürecine destek olmak amacıyla 2 Eylül itibarıyla Vize Ofisimiz çalışmaya başlıyor. Bu ofis ile üye firmalarımızın sahipleri ve çalışanları, yapacakları tüm yurtdışı seyahatlerinde gerekli olan vize işlemleri için odamızdan aracılık hizmeti alabilecekler” ifadelerini kullandı.