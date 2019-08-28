İSO, “Yatırım Teşvik Bülteni” ile büyümeye katkı sunacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık periyotlarda yayınlamak üzere “İSO-Yatırım Teşvik Bülteni” hazırladı.

İlk sayısı İSO’nun yayınlamakta olduğu Sanayi Dergisi’nin eylül sayısı ile dağıtılacak olan Yatırım Teşvik Bülteni ile Ar-Ge içeriği yüksek, katma değer yaratan yerli-yabancı yatırımların özendirilerek üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına katkı sunulacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Yatırım Teşvik Bültenimiz, yatırımcı ﬁrmalar için sektörel eğilimleri izleyebilme, imalat sektörü için makine ve teçhizat yatırımı ile girdi ihtiyaçlarını görerek yeni iş fırsatları elde edebilme, ﬁnans kesimi için doğru kredi imkanları sunabilme ve kamu kesimi için mevcut teşviklerin performansını izleyebilme ve ihtiyaçlara uygun yeni teşvik unsurları oluşturabilme gibi alanlarda pek çok yarar sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.