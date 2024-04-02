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Ekonomi İSO Türkiye İmalat PMI martta 50 oldu
Ekonomi

İSO Türkiye İmalat PMI martta 50 oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:37:00 -
İSO Türkiye İmalat PMI martta 50 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, şubat ayında 50.2 olarak ölçülen manşet PMI, martta 50 düzeyinde gerçekleşti. Mart’ta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Bu durum bazı firmaları, üretim ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti. Üretim ve girdi alımlarında üst üste ikinci kez artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişlemenin şubat ayına göre daha belirgin olması dikkati çekti. İlk çeyreğin sonunda hem girdi hem de nihai ürün stoklarında düşüş eğilimi takip edildi.

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