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İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 51,5 oldu

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker:- "Ana ihracat pazarlarındaki büyüme oranları, 2018 yılı düzeylerinin altındaki seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla Türk imalatçılarının satış düzeylerini korumaya yönelik çabaları rekabetçi fiyatlamadan destek bulmuş gözüküyor"

16 Temmuz 2019 Salı 10:42
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi haziranda 51,5 oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,5 seviyesinde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan Türkiye İhracat İklimi Endeksi'nin haziran ayı sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, mayısta 51,9 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, geçen ay 51,5 oldu.

Türk imalatçılarının ihracat koşullarında ılımlı düzeyde iyileşmeye işaret etmeyi sürdürmekle birlikte endeks, son 6 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşti.


- Avrupa'da büyüme zayıf, ABD'de ılımlı


Türkiye'nin temel ihracat pazarlarının bazılarında haziranda yine göreli olarak zayıf büyüme kaydedildi.

Almanyanın ekonomik aktivitesi mayıs ayındaki ile aynı hızda büyüdü. Benzer bir durum İspanya için de geçerli olurken, İtalyan şirketlerinde de aktivite üst üste ikinci ay yatay seyretti.

Türk imalat sanayi ihracatından yaklaşık yüzde 5 pay alan Fransa'da ise görünüm daha pozitif seyrederek, üretim son 7 ayın en güçlü artışını kaydetti. Hem Hollanda hem de Yunanistan’da büyüme hızı mayıs ayına göre yavaşladı.

Birleşik Krallık ekonomisi ise haziranda daralma bölgesine girerek, aktivite Temmuz 2016’dan beri ilk kez gerileme kaydetti. İkinci çeyreğin sonunda Kuzey Amerika'da da zorlu talep koşulları gözlendi. ABD’de ekonomik aktivite mayısta son 3 yılın en yavaş artışını gösterdikten sonra haziranda hafif ivme kazandı ancak büyüme yine de ılımlı düzeyde kaldı.

Kanada’da ise imalat sanayi üretimi son 3,5 yılın en yüksek oranında geriledi. Orta Doğu, yılın geride kalan kısmında olduğu gibi haziranda da talep açısından hızlı bir iyileşme sergiledi.


- Çin’deki artış son 8 ayın en düşük oranında


Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da ekonomik aktivite güçlü artış kaydetti. Buna karşılık Mısır ve Katar daralma bölgesinde kaldı. Nijerya ve Uganda gibi bazı Afrika ekonomilerinde aktivite belirgin bir şekilde arttı ancak Türk imalat sektörü ihracatının çok düşük bir kısmını oluşturdukları için bu ülkelerin endeks üzerindeki etkileri sınırlı kaldı. Asya ekonomileri haziranda ılımlı düzeyde büyüme kaydetti.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’de üretim artışı son 8 ayın en düşük oranında gerçekleşirken, burada ABD ile yaşanan ticaret geriliminin etkileri belirleyici oldu. Japonya ve Hindistan’ın talep koşullarında ise sınırlı düzeyde iyileşmeler gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Türk imalat sektörü ihracatının haziranda PMI verilerine göre yeniden büyüme bölgesine geçmesi, genel olarak zayıf seyreden küresel talep koşullarına rağmen gerçekleşti. Zira ana ihracat pazarlarındaki büyüme oranları, 2018 yılı düzeylerinin altındaki seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla Türk imalatçılarının satış düzeylerini korumaya yönelik çabaları rekabetçi fiyatlamadan destek bulmuş gözüküyor."


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:42
  1. haziran
  2. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi

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