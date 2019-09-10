0553 313 94 23

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu

IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker:- "Bazı ekonomilerde büyümenin güç kazanması ve Birleşik Krallık ekonomisinin daralma bölgesine geçmesi Avrupa pazarlarında karmaşık bir görünüme işaret etti"

10 Eylül 2019 Salı 10:55
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 oldu.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin Ağustos 2019 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, temmuz ayında 51,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,1 olarak kaydedildi. Endeks, ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı iyileşmeye işaret etmiş olsa da iklimin Mayıs 2013'ten beri en düşük oranda güçlendiğini gösterdi.

ABD'deki büyümenin yavaşlaması ve bazı Avrupa ekonomilerinde süregelen düşük büyümeye bağlı olarak Türk imalatçıların ihracat iklimindeki iyileşme, ağustosta yavaşlamaya devam etti. Küresel ekonominin yavaşlamasıyla birlikte iyileşme üst üste 6. ay hız kesti. Dünya genelinde imalat sektöründe zayıflık olduğuna ilişkin sinyallerin arttığı gözlendi.


- Almanya'da üretim azalmaya devam etti


Türk imalatçıların en büyük ihracat pazarı ve Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da büyümenin hızlandığına yönelik işaretler oldu. Ancak ekonomik aktivitedeki iyileşme hizmet sektörü merkezli olarak gerçekleşirken, imalat sanayi üretimi azalmaya devam etti. Fransa, İspanya, Hollanda, Yunanistan ve İrlanda gibi Avro Bölgesi'nin diğer ekonomilerinde de büyüme iyileşme belirtileri gösterdi.

Türk imalat sektörü ihracatının en büyük 5 pazarından biri olan İtalya’da üretim genel olarak durgun bir seyir izledi. Ekonomik aktivitenin son 3 ayda ikinci kez azaldığı Birleşik Krallık'ta ise zayıflık belirgin şekilde devam etti. Ancak gerileme oldukça hafif düzeyde kaydedildi. Avusturya, Çekya ve Polonya’da da üretimin azaldığı gözlendi.

Türk imalat sektörü ihracatının yüzde 5’ini oluşturan ve dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de büyümenin yavaşladığına ilişkin işaretler arttı. Üretimdeki artış ılımlı ve son 3,5 yılın en düşük oranında gerçekleşti. Kanada’da ise imalat üretiminin daralmaya devam ettiği gözlendi.

Orta Doğu ekonomilerinde ekonomik aktivite artmayı sürdürürken, özellikle Suudi Arabistan'da büyümenin ivme kazandığı görüldü. Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyüme yavaşlarken, Mısır ise yeniden daralma bölgesine geçti.

Ağustosta 4 BRIC ülkesinde de ekonomik aktivite artış gösterirken, Brezilya, Rusya ve Çin'de büyümenin hızlanması dikkati çekti. Son olarak, yerel protestoların faaliyetleri kesintiye uğrattığı Hong Kong'da özel sektörün ekonomik aktivitesi belirgin bir düşüş gösterdi.


- "Genel talep koşulları zayıf seyrediyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, imalat sektöründe dünya genelinde yaşanan sorunların Türk ihracatçıları için ağustosta zorluk oluşturmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar hizmet sektörleri hala güçlü performans sergiliyor olsa da genel talep koşulları zayıf seyrediyor. Son anket döneminde özellikle ABD'de büyümenin son 3,5 yılın en düşük oranına gerilemesi dikkat çekici. Buna karşılık, bazı ekonomilerde büyümenin güç kazanması ve Birleşik Krallık ekonomisinin daralma bölgesine geçmesi Avrupa pazarlarında karmaşık bir görünüme işaret etti."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:55
  1. İSO

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran kampanya
    1. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    2. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    3. Yunanistan'da peş peşe depremler
    4. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    5. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    6. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    7. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    8. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    9. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    10. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    11. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    12. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    13. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    14. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    15. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    16. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    17. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    18. Ticaret’ten burs yağmuru!
    19. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    20. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    21. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    22. Asya borsaları
    23. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    24. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    25. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    26. Yeşilçam’ın usta oyuncularından..
    27. 10 yaşındaki Naz gerçeği aratmayan..
    28. FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
    29. Anka’da hasta ve yakınlarına aşure..
    30. Vakıf üniversitelerinde fırsat devam..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!