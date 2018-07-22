İSO İkinci 500'de Bera Holding farkı

2017 yılına ait, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ''Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"sonuçları açıklandı. Bu yıl Konya'dan 16şirket ikinci 500'e girdi. Bera Holding şirketleri İSO İkinci 500 sıralamasında, Kombassan Kağıt71, Muratlı Karton 237, Divapan 383, Kompen 396,Golda Gıda 456 sıradan listeye girerek büyük bir başarı gösterdi.

“ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye’nin en büyük firmaları listesine giren Bera Holding’e ait firma sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını arzu ettiklerini ifade edenBera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, “Bera Grubu olarak toplamda 1 milyar 600 milyon TL’yi aşan ciromuzlaen büyük ikinci500 sanayi kuruluşu arasına 5 şirketimizleyer alarak önemli bir başarı yakaladık.İSO İkinci 500’de yer alan şirketlerimiz, üretimden satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 31,3 artırarak 983,3 milyon liraya yükseltirken, ikinci 500 şirket sıralamasında yer alan tüm şirketlerin ortalamasının üzerinde bir performansta göstermiş oldu. Listeye girme başarısını gösteren Kombassan Kağıt, Muratlı Karton, Divapan, Kompen, Goldadaha önceki yıllarda da benzer başarılar elde etmişler ve ülke ekonomisi adına gurur kaynağımız olmuşlardı. Milli değer ve kaynakların daha da önem kazandığı bu günlerde, ülkemiz adına artan bir ivmeyle üretiyor olmak, ekonomimize ve istihdama katkı sağlıyor olmak bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Ülkemizin 2023, 2051 ve 2071 hedefleri için, üzerimizde bir sorumluluk taşıdığımızın bilinciyle tüm çalışanlarımızla ülkemize ve paydaşlarımıza değer katma adına çaba göstermekteyiz.” dedi.

“İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYORUZ”

Alaboyun ayrıca, “Gurubumuz şirketlerinde direkt olarak yaklaşık 4 bin 500personel istihdam edilerek işsizliğin azaltılmasında katkı sağlamaya devam etmekteyiz. Büyüyen Türkiye ile birlikte biz de büyüyeceğiz. Bu başarıya katkıda bulunan çalışanlarımız, yöneticilerimiz, yatırımcılarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum”şeklinde konuştu.