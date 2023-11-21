İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'a fahri doktora unvanı!

İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) yapılan açıklamaya göre, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, diplomasını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'dan aldı.

"Fahri doktora" diploması, Bahçıvan'a, Türk sanayisinin yetkinliğini artırarak sürdürülebilir şekilde gelişmesi ve yerli sanayi şirketlerinin hem yerel hem de küresel boyutta rekabet gücü kazanması sürecinde gösterdiği çaba nedeniyle takdim edildi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, İTÜ Rektörü Koyuncu'ya, üniversite senatosu ve yönetimine teşekkür etti.

Türk sanayisi ve mühendisliğinin bugün elde ettiği başarılarda İTÜ’nün yetiştirdiği genç beyinlerin katkısının çok büyük olduğunu kaydeden Bahçıvan, "İTÜ denilince aklıma; yereli ve evrenseli birlikte sentezlemek, Anadolu çocuklarına imkan verilince mucizelere bile imza atabilecekleri, Türkiye'yi ve milletimizi sevmenin sadece lafla değil; bilim, teknoloji, proje üreterek anlamlı olacağı geliyor. Şimdi İTÜ’nün bana layık gördüğü bu değerli unvanla birlikte kişisel olarak omuzlarımdaki yükü ve sorumluluğu daha da artmış hissediyorum. Her zaman bu kıymetli unvanı gururla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, 1990’lı yıllarda markalaşmanın ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunun yavaş yavaş anlaşıldığını belirterek, marka olma işinin sabır gerektirdiğini dile getirdi.

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İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da "İTÜ olarak, ülkemizde ve hatta bölgemizde, üniversite-sanayi işbirliğine en büyük önemi veren ve buradan katma değeri yüksek en fazla çıktıyı elde eden, en fazla ortak proje gerçekleştiren eğitim kurumuyuz. Sanayi ile olan işbirliği kadar, ulusal düzeyde kurumlarla ve sanayi odalarıyla yapılan işbirlikleri de çok önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.