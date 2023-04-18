İsmi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak lokomotif üreten TÜRASAŞ'ın Eskişehir yerleşkesinde düzenlenen törenle tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türkiye'nin ilk ‘Elektrikli Ana Hat Lokomotifi E5000' bugün raylara indirilmişti.

İnsan ve yük taşımacılığında ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak olan yerli ve milli lokomotif, Türkiye'de üretilen ilk elektrikli ana hat lokomotifi olma özelliği taşıyor. İçinde kullanılan parçaların komponentlerinin alınmasıyla yurt dışına da satışının yapılarak ülkemiz için ihracatta önemli bir değer oluşturması beklenen lokomotif, birçok ilki içinde barındırıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretilen lokomotifin ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’de vatandaşlara seslenirken yerli ve milli olarak üretilen lokomotifin isminin Eskişehir 5000 olacağını duyurdu.

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