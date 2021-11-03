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Kadın - Aile İsmi merak konusu lezzeti: ‘Çatal çorba’
Kadın - Aile

İsmi merak konusu lezzeti: ‘Çatal çorba’

Yapımında ve tüketiminde hiç çatal kullanılmayan bu çorba çeşidi özellikle de kış günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:17:00 - 2021-11-03 11:18:43
İsmi merak konusu lezzeti: ‘Çatal çorba’

Amasya mutfağının geleneksel lezzetlerinden ‘çatal çorba’nın merak konusu olan isminin kaynağını usta aşçılar bile bilmiyor. Yapımında ve tüketiminde hiç çatal kullanılmayan bu çorba çeşidi özellikle de kış günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yeşil mercimek, yarma, soğan, kıyma, yağ, su, salça ve nane kullanılarak pişirilen bu çorbayı yıllardır yapmasına rağmen isminin kaynağını bilemediğini belirten Murat Devek, “Neden ‘çatal çorba’ denildiğini bilmiyoruz. Araştırmalar yaptım. Ancak bilinen bir hikayesi yok” dedi.
Kentin tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, “Neden ‘çatal çorba’ denildiğini açıklayacak bir gurmeye rastlamadık” diye konuştu.

Kocacık Çarşısı'nda eşiyle birlikte restoran işleten Fatma Arslan da bu çorba türünün ismi hakkında bilgilerinin bulunmadığını anlatırken Gümüşlü Mahallesi Muhtarı Asuman Topuz ise Çatal çorbayı annesinin pişirerek keyifle yedikleri günleri hatırlattı.

Amasya çatal çorba tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 1 çay bardağı yeşil mercimek
  • 1 çay bardağı yarma
  • 6 bardak su
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • Kırmızı biber salçası
  • Domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber, tuz
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı

Yeşil mercimeği yıkayıp 6 bardak su ile birlikte biraz haşlandıktan sonra içerisine yarmayı da ekleyip iyice pişirelim. Küçük bir tavada küçük küçük doğradığımız soğanları kavuralım, iyice kavrulan soğanların içerisine baharatları ve naneyi ekleyip kapatalım. Çorbanın içerisine harcı ekleyip bir taşım daha kaynatalım. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

ÇORBA

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