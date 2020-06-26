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Spor

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sürpriz gelişme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi. Yetenekli oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyordu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:49:00 -
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sürpriz gelişme

Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor ile olan sözleşmesi feshedildi.

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti.

Rizespor, Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmişti. Genç futbolcu opsiyonu tek taraflı olarak feshetti.

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