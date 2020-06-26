İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Sürpriz gelişme
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi feshedildi. Yetenekli oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyordu.
Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor ile olan sözleşmesi feshedildi.
Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti.
Rizespor, Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmişti. Genç futbolcu opsiyonu tek taraflı olarak feshetti.