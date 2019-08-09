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İsmi Beşiktaş ile anılan Skrtel Atalanta'ya transfer oldu

İsmi Beşiktaş ile anılan Skrtel, İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta'ya transfer oldu.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:58
İsmi Beşiktaş ile anılan Skrtel Atalanta'ya transfer oldu

Eski Fenerbahçeli Skrtel Atalanta'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon İtalya'da en az gol yiyen ekiplerinden olan Atalanta, Skrtel transferiyle birlikte bu rekoru elinde tutmak istiyor.. 2 stoper oyuncusuyla yollarını ayıran İtalyan temsilcisi bu boşluğu Skrtel ile doldurduğunu açıkladı.

Skrtel'in Liverpool ve Fenerbahçe tecrübelerini baz alan Atalanta teknik direktörü, bu transferin bitirlmesi için yönetime talepte bulundu ve Atalanta bu transferi dün gece itibariyle noktaladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamayan tecrübeli stoperin bonservisi olmaması Atalanta'yı bu transferde iştahlandıran taraf oldu.

Skrtel'in önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:58
  1. Martin Skrtel

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