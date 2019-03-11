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İsmet Yıldırım: "Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerinde"

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Onun için bu seçimde de o gayretle biraz daha fazla çalışırsak, Ümraniye’mizde, İstanbul’umuzda Cumhur İttifakı’nın bayrağını diker, hizmetlerimize hep beraber devam ederiz” dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:02
İsmet Yıldırım: "Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerinde"

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Onun için bu seçimde de o gayretle biraz daha fazla çalışırsak, Ümraniye’mizde, İstanbul’umuzda Cumhur İttifakı’nın bayrağını diker, hizmetlerimize hep beraber devam ederiz” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, MHP Ümraniye İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği programa katıldı. Programa Yıldırım’ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda davetli katıldı.


Ümraniye’de Cumhur İttifakının adayı olan Başkan adayı Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, “Hakikaten Ümraniye’miz ciddi büyüdü. Bir taraftan ulaşım işleri, bir taraftan imar işleri, bir taraftan fen işleri, bir taraftan sosyal belediyecilik, ciddi şekilde Ümraniye’mizde zirve yaptı. Bir taraftan da metro geldi Ümraniye’mize. Devam eden metro yatırımları var. Baktığımızda Ümraniye’mizin, ulaşım sorunu bitmiş değil. Ama bütün İstanbul’un derdi, ulaşım derdi. Çünkü İstanbul büyüyor. 1994 yılında yedi buçuk milyon olan İstanbul’umuz, bugün gündüz nüfusu 18 milyonu buluyor. Kendi iskanlı nüfusu ise 15 milyon. Dev bir şehir oldu. Beş bin kilometrekarede, büyükşehir belediyemiz ve 39 ilçesi ile birlikte hakikaten dev bir metropol oldu. Buna hizmet etmek kolay değil. Buna su yetiştirmek kolay değil. Bu kadar arabaya yol yapmak kolay değil. Metro yapmak kolay değil. Metroyu arkadaşlar, büyükşehir belediyemiz kendi imkanları ile yapıyor, kendi kredisi ile yapıyor. 1994’te kendi memurunun, işçisinin maaşını ödeyemiyordu. Öyle bir belediye vardı, hatırlarsanız. Yani bırakın belediye hizmetlerini,çöp toplamayı beceremiyordu” dedi.



“Ümraniye’miz ciddi bir ivme kazandı”


İstanbul’da bulunan bir çok CHP’li belediyenin hizmet yapmadığını dile getiren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bu ilçelerdeki bir çok hizmetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını söyledi.Ümraniye’de üç dönem görev yapan Belediye Başkanı Hasan Can döneminde önemli hizmetlerin yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Onun için geldiğimiz nokta küçümsenecek bir nokta değil. Hakikaten Ümraniye’miz ciddi bir ivme kazandı. Güzelde insanlarımız var. 81 vilayetimizden çok şükür, çok güzel insanlarımız var. Milliyetçi ve muhafazakar kanadın hakikaten yüzde 70’lik oy potansiyeline sahip, güzel bir Ümraniye’miz var. Ama bir türlü olmuyor. Biraz darılıyoruz, biraz kırılıyoruz, gitmiyoruz, nasıl olsa kazanır diyoruz, Ümraniye sola teslim olmaz diyoruz ama bir Beşiktaş’taki gibi, direği dikseler, tanımasa bile gidiyor ideolojik olarak yüzde 82’i oy veriyor. Kadıköy’e yüzde 78 oy veriyor. Şişli’ye de, Bakırköy’e de aynı şekilde oy veriyor. Sırf ideolojik, sadece ideolojik. Yoksa hizmeti falan aramayın. O Kadıköy’ün ana arterlerini, Beşiktaş’ın ana arterlerini, ana yollarını ve hizmetlerinin büyük bir kısmını büyükşehir belediyemiz yapıyor. Onun için bu ideolojik tavra karşılık biz hiç olmazsa hizmet edilen şu Ümraniye’mizde bu dönem, bir tarafta cumhur ittifakımızın adayı Binali Yıldırım, bir taraftan burada zatıma ciddi şekilde bir oy verilirse cumhur ittifakı olarak, ben inanıyorum ki sizlerin gayretleri ile biz bunu başarırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerinde”


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür eden Yıldırım, “Hakikaten ne zaman Türkiye’nin bir sıkışıklık zamanı oldu siyasette, orada sayın Devlet Bahçeli gözüktü ve gereğini en iyi şekilde yaptı. Onun için Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerinde. Çünkü Türkiye’nin vatan toprağı her şeyin üzerinde. Bayrağı, ezanı, dini, diyaneti her şeyin üzerinde. Devlet her şeyin üzerinde. Onun içinbu seçimde de o gayretle biraz daha fazla çalışırsak, Ümraniye’mizde, İstanbul’umuzda cumhur ittifakının bayrağını diker, hizmetlerimize hep beraber devam ederiz” diye konuştu.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, buradaki yemeğin ardından, Artvin’in kurtuluşunun 98. Yıldönümü nedeniyle Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlene programa katılırken, ilerleyen saatlerde de Ümraniye Samsun Ladik Karaabdal Derneği’ni ziyaret ederek, çalışmalarını sürdürdü.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 00:02
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