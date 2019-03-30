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İsmet Yıldırım Sivaslılarla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, en önemli projelerinden birinin eski Ümraniye çöplüğü üzerinde kuracakları ‘Spor Köyü’ projesi olduğunu belirterek, “Aileler çocuklarını getirip, bu İstanbul’da olmayan ‘Spor Köyü’müzde her türlü spor etkinliğini yapmış olacak” dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:10
İsmet Yıldırım Sivaslılarla buluştu

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, en önemli projelerinden birinin eski Ümraniye çöplüğü üzerinde kuracakları ‘Spor Köyü’ projesi olduğunu belirterek, “Aileler çocuklarını getirip, bu İstanbul’da olmayan ‘Spor Köyü’müzde her türlü spor etkinliğini yapmış olacak” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Nikah Sarayı’nda gerçekleşen Sivaslılar ile Gönülden Gönüle programına katıldı. Programa Yıldırım’ın yanı sıra, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Programın yapıldığı salona gelen Yıldırım, masaları tek tek dolaşarak, vatandaşlarla selamlaştı ve fotoğraf çekildi.


Ümraniye’de 31 Mart’tan sonra göreve başlar başlamaz dönüşüm projelerini uygulamaya koyacaklarını dile getiren Yıldırım, “Geldiğimiz zaman Kazım Karabekir ve diğer mahallelerde ada bazlı çalışmaya başlayacağız. Ve insanlarımızı hem deprem riskinden kurtaracağız, hem de huzurlu bir mahalleye yeniden kavuşmuş olacaklar” şeklinde konuştu.


Ümraniye’mizde belediyecilik anlamında 25 yılda ciddi işlerin yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Ama bu yeterli değil. Hayat devam ediyor. Devam ettiği sürece işlerimizin devam etmesi lazım. Üzerine koyarak gitmemiz lazım. Bir günümüz müsavi olmaması lazım. Bizim demek ki eskiye bakarak, örnek alarak daha iyi işler yapmamız lazım. Ulaşımdan otoparklanmaya, eğitimden sağlığa, prestij caddelerimizden meydanlara, büyük kültür merkezlerinden spor alanlarına kadar her şeyimizi yeniden masaya yatırdık ve projeleri ortaya koyduk. Hekimbaşı’nda bir spor köyü kuracağız, 180 dönüm arazi üzerinde. Biliyorsunuz şuan orada eskiden CHP’nin çöplüğü vardı. Ondan sonra Ümraniye Belediyemize tesis yapıldı. Ama yarım tesisimiz. Onu tamamlayacağız. Onun yanında da 16 farklı branşta, yüzmesinden tutun, atletizmine kadar, basketbol sahalarından voleybol sahalarına kadar, içerisinde kapalı spor salonunun da bulunduğu ama sadece spor yapılacak bir yer değil, gelip alışverişini yapacak, kafede kahvesini içecek, yeme içme mekanları olacak, otoparkları ile birlikte aileler çocuklarını getirip, bu İstanbul’da olmayan ‘Spor Köyü’müzde her türlü spor etkinliğini yapmış olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 00:10
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