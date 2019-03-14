0553 313 94 23

İsmet Yıldırım: "İstanbullular Binali beyi, yüksek bir oyla seçecek"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “İstanbul’da bizim halkımız Binali beyi en büyük oyla, kahir ekseriyetle, yani Cumhur İttifakı’nın aldığı bir oyun üstünde bir oyla ben inanıyorum ki seçecektir” dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 22:47
İsmet Yıldırım: "İstanbullular Binali beyi, yüksek bir oyla seçecek"

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “İstanbul’da bizim halkımız Binali beyi en büyük oyla, kahir ekseriyetle, yani Cumhur İttifakı’nın aldığı bir oyun üstünde bir oyla ben inanıyorum ki seçecektir” dedi.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Kars Ardahan Iğdırlılar Gönülden Gönüle Programı’na katıldı. Burada vatandaşlarla buluşan Yıldırım, salonda bulunanları tek tek selamladı. Programda konuşma yapan İsmet Yıldırım, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz’dan sonra halkın desteği ile ortaya çıktığını belirterek, “Cumhur ittifakımızla yeniden bir yola girdik. Türkiye yeni sistemle, yeni Cumhurbaşkanımız ile birlikte bundan sonra Cumhur İttifakı, yani tek vatan diyenle, tek bayrak diyenle, tek devlet diyenle ve tek millet diyenle bir arada olacak. Ve onunla ilelebet mezara kadar devam edecek” dedi.


Göreve geldiğinde Ümraniye’de hayata geçirecekleri projeleri anlatan Yıldırım, “Ümraniye’mizde ciddi projelerimiz var. Hakikaten Ümraniye’miz projelere ve hizmete doymuyor. İstanbul’da öyle. Biliyorsunuz bu 94 belediyeciliği kimin işi. Recep Tayyip Erdoğan’ın işi. Yani belediye deyince akla, onun mimarı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Onun başöğretmeni Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullandı.


İstanbul’da CHP’nin büyükşehir adayını da eleştiren Yıldırım, “Şimdi çıkmışlar bir takım insanlar, hele Binali beyin karşısına, Binali Yıldırım ki, bir derya. İstanbul için büyük bir şans. Maalesef İzmirliler bu şansı kullanamadı. Binali beyin karşısına bir arkadaş getirmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Sen bir ilçe belediyesini idare edemezsin. Yalanla dolanla. Bir ilçe belediyesini idare edecek kapasiten yok. Teraziye koysak Binali abiyi terazinin bir kefesine, seni de bir kefesine koysak hiç kalkamazsın bile yani. Yani böyle bir durum var. İstanbul’da bizim halkımız Binali beyi en büyük oyla, kahir ekseriyetle, yani Cumhur İttifakı’nın aldığı bir oyun üstünde bir oyla ben inanıyorum ki seçecektir” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 22:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası uzay üssünde görev yapacak
    1. Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası..
    2. "Suriye'deki kriz geride dünyanın en..
    3. Yüksekova’da kar yağışı sürücülere zor..
    4. "Türkiye Sancaklı Boşnakların..
    5. "Arkadaşlarımız cepsiz ceket giydi"
    6. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    7. İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket..
    8. Erdoğan'dan 'ekonomi' mesajı: Krizler..
    9. Zihni Şahin projelerini tanıttı
    10. Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu
    11. Minik öğrencinin cevabı güldürdü:..
    12. Kuşadası’nda istihdam seferberliği..
    13. AA heyeti Pakistan medyasından..
    14. Datça’da Kocadon sevgisi
    15. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    16. Aras: "Bodrum’un anayasasını..
    17. Kuşadası’nda kardeş kent Sinaia Parkı..
    18. Göbeklitepe konferansta ele alındı
    19. Başkan adayı Dr. Ateş, Tıp Bayramında..
    20. Mehmet Kocadon Muğlalı kadınları..
    21. Gençlerden Dr Mehmet Nil Hıdır ’a..
    22. Büyük onur! Okay Yokuşlu İspanya'nın..
    23. AP'den Nikaragua'ya yaptırım çağrısı
    24. Tosun; “STS Bodrum Okul Gemisi..
    25. Elmalı kurabiye nasıl yapılır?
    26. "AK Parti'ye oy vermek Erdoğan'a güç..
    27. "Manas Üniversitesi gurur kaynağımızdır"
    28. İngiltere, Brexit için AB’den erteleme..
    29. Trump'ın "ulusal acil durum" kararının..
    30. İsmet Yıldırım: "İstanbullular Binali..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu