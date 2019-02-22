İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye’nin varlık seçimi”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçim olmadığını belirterek, “Bu seçim sadece bir belediye seçimi de değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık seçimi” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Atakent Muhammed Safitürk Kültür Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen ilçe şurasına katıldı. Programa başkan adayı Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ile çok sayıda genç katıldı. Burada bir konuşma yapan İsmet Yıldırım, bütün gençlerin sorunları ile ilgileneceklerini vurgulayarak, 31 Mart akşamına kadar hem gençlerden hem de kadınlardan daha çok çalışmasını istedi. Seçimlerin önemine değinen Yıldırım, “Bu seçim sadece bir belediye seçimi de değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık seçimi. Şimdi ikinci seçimimiz olacak ‘Cumhur İttifakı’ ile. Yani MHP ile AK Parti bir araya gelerek bundan sonra Türkiye’nin idaresi bir tarafta siyah, bir tarafta beyaz. Beyazın yanında rabia var dört tane. Bayrak var, bayrağı sevenler. Milletini sevenler, bölünmeyi istemeyenler. Vatanını sevenler, tek vatan isteyenler. Bir de tek devlet. İsteyenlerle bir de başka türlü isteyenler varsa siyah olarak duracak. Ben inanıyorum ki bu şekilde güzel çalışırsak, ihlaslı çalışırsak, sizlere emanet edeceğimiz Türkiyemiz ilelebet hep beyazlarla yönetilecek, diğerleri iktidara gelemeyecek” şeklinde konuştu.

Yıldırım, gençlere bol bol kitap okumayı tavsiye ederek, konuşmasını noktaladı.