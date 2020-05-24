İsmet Mısırlıoğlu kaleme aldı: Almanya'da Müslümanlar parklarda namaz kıldı

Yenilik ve Adalet Biriliği Partisi (BIG) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, 24 Mayıs 2020 tarihli yazısında, koronavirüse rağmen yasak uygulanmayan camilerin bayram namazı için açılmadığını dile getirirken, “Maalesef bazı cemiyetler kraldan fazla kralcı kesildi. Tedbir önlemlerine kendi yasaklarını ekleyerek ibadet etme özgürlüğünü daha da zora soktular.” ifadelerini kullandı.

İşte Mısırlıoğlu'nun konuya ilişkin yazısı:

Almanya'da Müslümanlar parklarda namaz kıldı

Bayram namazı Almanya'nın farklı kentlerinde açık havada parklarda kılındı.

Koronavirüs dolayısıyla camilerin büyük çoğunluğu yasak olmamasına rağmen kapılarını bayram namazında açmadı. Diğer çoğunluğunda ise randevü usülü isim yazdırarak listeler hazırlandı. Genelde 50 kişi prensibi uygulandı.

Özel insiyatifler kendi aralarında organizeler gerçekleşerek bayram namazını yeşil alana taşıdı.

Parklar, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplanma konusunda daha rahat kolaylıklar sağlıyor.

Buralarda maske takma mecburiyeti yok. Bir buçuk metre sosyal mesafe uygulaması aynı evde yaşayanlar veya akraba olanlar arasında gerekmiyor.

Özel bir insiyatif 30 kişi bir ara gelerek Berlin'in merkezinde Hasenheide parkında bayram namazı gerçekleştirdi.

Namaza katılan BIG Partisi Almanya Genel Başkan Yardımcısı Ismet Mısırlıoğlu "Maalesef bazı cemiyetler kraldan fazla kralcı kesildi. Tedbir önlemlerine kendi yasaklarını ekleyerek ibadet etme özgürlüğünü daha da zora soktular.

Bizler de birkaç arkadaşla birlikte dinimizin bize öğrettiği şekilde kendi aramızda namazı organize ettik. Bayram İslam alemine barış, huzur ve bereket getirsin." dedi.