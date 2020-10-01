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Eğitim İSMEK
Eğitim

İSMEK

İSMEK 2020 kurs başvuruları, İSMEK 2020 branşlar, İSMEK başvuru için istenen belgeler, İSMEK’e başvuru şartları gibi İSMEK ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:52:00 -
İSMEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın kısaltması olan İSMEK, 1996 yılında kurulmuştur. İSMEK bünyesinde, insanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleki becerilerini geliştirecek, onları sadece pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılacak ve iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünü karşılayacak elemanların yetiştirilmesi için yetişkin eğitimi kursları verilmektedir.

İSMEK başvurusu nasıl yapılır?

İSMEK Online Kayıt için yapılması gerekenler şöyledir:

Her yıl İstanbul’da 250-300 Bin kişiye ücretsiz eğitim imkânı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK kayıtları İnternet üzerinden online yapılmaktadır. Yazının devamında nasıl yapacağınıza dair detaylı bilgilere yer vereceğiz.

İSMEK’et kurulduğu ilk günden itibaren Eylül ayında başlamaktadır. 2017-2018 döneminde alınan karar ile Temmuz ayında başlamıştır. Güncel kayıt tarihlerine ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

https://www.ismekkurs.com/ismek-kayit-tarihleri

Tarayıcınızda yeni bir sekme açarak adres satırına kursiyer.ismek.ist adresini yazınız.

Sayfaya giriş yaptığınızda sizi kursiyer giriş ekranı karşılayacaktır. Bu kısımda sizden T.C. Kimlik Numarası, Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz il ve Doğum Tarihinizi gün, ay, yıl şeklinde bilgilerinizi girmenizi istemektedir. Bu bilgileri girdiğinizde sistem sizi otomatik olarak tanıyacak ve herhangi bir şekilde üye olmaya, şifre oluşturmaya gerek kalmayacaktır.

Yabancı uyruklu kursiyerler İSMEK’e nasıl kayıt olur?

İSMEK kurslarından yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmez. İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar da İSMEK’ten yararlanabilmektedir. Yabancı ülke vatandaşlarının kayıt yaptırması için kursiyer giriş ekranı alt kısmında yer alan Yabancı Kursiyer Girişi butonuna tıklamalıdır. Yabancı kursiyerler Geçici T.C. Kimlik numarası ile kayıt olmaktadır. Yabancı ülke vatandaşları emniyet müdürlüklerinden 99 ile başlayan 11 haneli geçici T.C. Kimlik numarasını almalı. Emniyet müdürlüğünün verdiği kartta ayrıca doğum tarihi bilgisi yer almaktadır. Bu iki bilgiyi doğru girildiğinde kayıt işlemlerini yapmış olursunuz.

İSMEK KAYIT OLMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İSMEK branş seçimi

İSMEK branş seçimi için kursiyer.ismek.istanbul adresine giriş yapın. Açılan sayfanın sol kısmında yer alan “Program adı”, “İlçe” gibi bilgileri doldurun. Ardından aramayı filtreleyin. Karşınıza listenen kursa tıklayarak online kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İSMEK ONLİNE KURS KAYDI İÇİN TIKLAYIN

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