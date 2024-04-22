İsmailağa'dan Hasan Efendi'nin cenaze programı için hanımlara uyarı
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatının ardından İsmailağa'nın resmi sosyal medya hesabından hanımlar için uyarıda bulunuldu.
Mahmut Efendi Hazretleri'nin halifesi, İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi Hazretleri, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhu) rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Cenazesi, yarın (23 Nisan Salı) ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak" ifadeleri kullanıldı.
Cenazesi yarın toprağa verilecek
Hasan Efendi Hazretleri'nin cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Hanımlara uyarı
Hasan Efendi Hazretleri'nin vefatı derin bir üzüntüyle karşılanırken İsmailağa'nın resmi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, yoğunluktan dolayı oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri için hanımların cenazeye katılmamaları istendi.
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Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
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Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki El Hüseyni Hazretleri'nden (k.s.) merhum Hasan Efendi Hazretleri (k.s.) için taziye mesajı!