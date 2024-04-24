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Gündem İsmailağa Cemaati ile Cübbeli Ahmet Hoca arasında anlaşmazlık sürerken İhsan Şenocak Hoca'dan dikkat çeken mesaj!
Gündem

İsmailağa Cemaati ile Cübbeli Ahmet Hoca arasında anlaşmazlık sürerken İhsan Şenocak Hoca'dan dikkat çeken mesaj!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:59:00 - 2024-04-25 00:09:59
İsmailağa Cemaati ile Cübbeli Ahmet Hoca arasında anlaşmazlık sürerken İhsan Şenocak Hoca'dan dikkat çeken mesaj!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, İsmailağa Cemaati ile Cübbeli Ahmet Hoca arasında yaşanan anlaşmazlık sürerken dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi Hazretleri'nin (k.s.) vefatından sonra Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmailağa Vakfı arasında yine anlaşmazlık yaşandı.

Taraflar iki farklı ismi manevi lider olarak kabul ederken, Cübbeli Ahmet Hoca yine "rabıta" konusunda uyarıda bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca, "Rabıta Mehdi (a.s.) zuhur edene kadar Mahmut Efendi Hazretleri'ne (k.s.) devam edecek." dedi. 

Cübbeli Ahmet Hoca ile İsmailağa Cemaati arasında anlaşmazlık sürerken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Dr. Şenocak, Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini aktararak "fitne" uyarısında bulundu.

Dr. İhsan Şenocak mesajı şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nasıl kardeş olup kucaklaşacağımızı bize öğreten Allah Resulü(sav),ümmet arasında ihtilaf çıktığında da ne yapmamız gerektiğini bize bildirmiştir: “Yakında büyük fitneler çıkacak. O zaman (yerinde) oturan ayaktakinden, ayaktaki yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır.”(Buharî).

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