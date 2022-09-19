Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı. Bu oyuncunun yerine MKE Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, aday kadroya dahil edildi. Aday kadrodaki değişikliğin ardından pek çok kişi İsmail Yüksek'in kim olduğunu, başarılarını araştırmaya başladı. İsmail Yüksek kimdir?

İsmail Yüksek kim kaç yaşında? İsmail Yüksek kariyeri hangi takımlarda oynadı?

İsmail Yüksek 26 Ocak 1999'da dünyaya geldi. İsmail Yüksek, 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı. 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Bu takımda 2018-2019 sezonunda 22 lig ve maçına çıktı, 1 gol ve 2 asist kaydetti. 1 kez de Türkiye Kupası maçında forma giydi. 2019-2020 sezonunda ise 27 lig maçına çıktı ve 8 gol ve 1 asist performansı ile dikkatleri üzerine çekti.

8 Mayıs 2020 tarihinde Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İsmail Yüksek, Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı 1 kez ağları havalandıran genç futbolcu sahada 577 dakika kaldı.