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İsmail Türüt oyunun rengini belli etti! Övgü dolu sözler

Ünlü türkücü İsmail Türüt, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın'la birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Türüt, Murat Aydın'ı öve öve bitiremedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:55
İsmail Türüt oyunun rengini belli etti! Övgü dolu sözler

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çavuşbaşı'na bağlı Yavuz Selim ve Çiftlik Mahallelerinde esnafı tek tek ziyaret etti. Caminin avlusunda vatandaşlarla tokalaşan Aydın ardından ikram edilen çayı geri çevirmedi. Bol bol sohbet ederek sorunları dinleyen Başkan adayı Aydın'ın sıcak tavırları vatandaşların gönlünü kazandı. Aydın ilk olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde namazını kılmasının ardından cemaat ile buluştu.

"Amacımız yaşamı daha mutlu kılmak"

Burada toplanan vatandaşlara bir konuşma yapan Aydın, "31 Martta yerel seçimler var. Bu yerel seçimler Beykoz ve İstanbul için hayırlı olsun. Sağlık bir şekilde barış ve huzur ortamına hizmet edecek şekilde seçimler neticelenir. Bize yetki verirseniz Murat Aydın kardeşiniz olarak, yeni bir Beykozlu olarak sizlere hizmet edeceğiz. Burada yaşamı daha güzel, mutlu kılmak adına elimizden geldiği kadar imkanlarımız ölçüsünde Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın, İBB'nin desteğiyle amacımız Beykoz'umuzda yaşamı daha mutlu kılmaktır. Bununla ilgili adımlar atacağız. Yapabildiklerimizi yapacağız, yapamadıklarımızı da başarmak için çalışacağız" dedi.

Türüt'ten Murat Aydın'a övgü

Konuşması esnasında Karadenizli ünlü türkücü İsmail Türüt'ten bahseden Aydın, "Harbidir, tam böyle düşüncesini net söyler. Beykoz'un tamamı öyledir. Herkes birbirine benzemiş, çok güzel bir meziyet var. Düşündüğünü net bir şekilde ifade ediyor" dedi.

Türüt ise, "Başarısız bir adamı buraya göndermezler, Beykoz'a göndermezler. Bunu cevabı da budur" diye karşılık verdi. Cemaat ile tokalaşarak ayrılmasının ardından Başkan adayı Aydın, kahvehanede vatandaşların elini sıktı. Gayrimenkulünden mobilyacısına, kahvehanesinden marketine, girmedik yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, seçimlerde oy sözü istedi.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:55
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