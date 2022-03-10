İsmail Saymaz'ın Ukrayna-Suriye iki yüzlülüğü!

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Rusya, Ukrayna'yı işgal girişiminde sivilleri de hedef almayı sürdürürken, iki yüzlü Batı'nın tüm dikkati Ukraynalı vatandaşlar üzerine çevrildi.

İki yüzlülükte birbirleri ile yarışıyorlar!

Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınınanları bugüne kadar eleştirenler, Ukrayna'daki savaştan kaçan sivilleri konuşturmak için adeta birbiri ile yarışıyor.

Önceki gün Ukraynalı sivillerin sığındığı kampta bir ailenin çadırına izinsiz şekilde girerek tepkileri üzerine çeken Saymaz, Ukrayna'daki savaştan kaçan sivillerle röportaj yapmayı sürdürüyor.

Savaştan kaçan bir Ukrayna vatandaşı ile röportajını aktaran Saymaz, "Ukraynalılar savaşın ve mülteci olmanın kederini saygı uyandıran bir ağırbaşlılıkla yaşıyorlar.

Romanya’nın Ukrayna sınırındaki Siret sınır kapısında Türkiye'ye kalkan otobüste tanıştığım Elana hanım, 'Ülkemin yok olmasını istemiyorum' diyor." ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Kılıçaslan, savaştan kaçan Suriyeliler için "mülteci değiller" ifadesini kullanıp, "Mülteci veya sığınmacı ya kampta yaşar veya gösterilen şehirde" diyerek hemen her konuşmasında Suriyeli sivilleri hedef alan Saymaz'ın Ukraynalı sivillere yönelik tutumunu "ikiyüzlülük" olarak değerlendirdi.

Kılıçaslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ulan canına yandığımın dünyası be. Daha savaşın onuncu gününde ülkesini terkeden 500 bin kişiden biri olan Elena'nın saygı uyandırdığı, Suriyeli Ayşelere de "çok seviyorsanız evinizde besleyin" denilen dünya burası.