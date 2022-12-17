İsmail Saymaz'ın o yalanı yatsıya kadar bile sürmedi! Hiç mi yüzün kızarmıyor be adam

Ortaya attığı desteksiz iddialarla gündeme gelmeye çalışan İsmail Saymaz, bu defa da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin sansürlendiğini iddia etti.

Saymaz, "Ekrem İmamoğlu Davası’nın sonuçlandığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’dan Türkiye’ye dönmekteydi.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Ancak yayınlanan haberde İmamoğlu Davası’na ilişkin yorum yapmadığı görülüyordu.

Bu durum dikkatlerden kaçmadı.

Acaba Cumhurbaşkanına sorulmamış mıydı?

Hayır, sorulmuştu!

Hem de mahkeme sonuçlanmadan önce…

Erdoğan, bu soru üzerine “Herkes yargı kararına saygı duymalı” diye yanıt verdi. İddiaya göre, daha sert cümleler de kurdu. Uçaktaki basın mensupları bu açıklamayı bağlı bulundukları gazete ve televizyonlara geçti.

Ancak İletişim Başkanlığı, bu metinden İmamoğlu sorusunu ve yanıtını çıkardı. Haliyle kamuoyu Erdoğan’ın yanıtını öğrenemedi" diyerek aklı sıra cinlik yapmaya kalkıştı.

Saymaz'ın söz konusu yalanı ise çok geçmeden boşa çıktı.

Mardin’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis ve siyasi yasak cezaları hakkında çatır çatır yorum yaptı.

Erdoğan, "Son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden koparılan fırtınanın gerisinde de aynı faşist zihniyet var. Aslında bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu, bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma ne bir fikir kavgası ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur" diyerek İsmail Saymaz'ın maksadı belli olmayan iddiasını da böylece yalanlamış oldu.