İsmail Saymaz’dan sonra Deniz Zeyrek de meseleyi anlamış: CHP’nin neden iktidara gelemediği belli oldu!

Ataşehir operasyonu kapsamında Onursal Adıgüzel'in ifadelerine değinen Zeyrek, ilginç bir detayı paylaştı. Adıgüzel'in ifadesine göre, kendisinden önceki CHP'li belediye başkanının yeğeninin şikayetçi olduğunu belirtti. Zeyrek, bu durumu şu sözlerle eleştirdi:

"Şikayet Eden de Edilen de CHP’li"

"Cumhurbaşkanı diyor ya; şikayetçi olan CHP'li, şikayet edilen CHP'li, mağdur CHP'li... Bu kadar olmaz, gerçekten olmaz."

İktidar Olmamanın Sebebi Bu mu?

CHP içindeki bu dağınık ve çatışmalı görüntünün halk nezdindeki karşılığına dikkat çeken Zeyrek, partinin neden uzun süredir iktidar olamadığına dair çarpıcı bir tespitte bulundu:

"İşte CHP neden iktidara gelmiyor? Bu nedenle iktidara gelemiyor." diyerek, parti içi çekişmelerin siyasi başarıyı engellediğini vurguladı.