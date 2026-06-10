Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti
Yeni sezon için Real Madrid ile anlaşan Jose Mourinho, eski takımı Benfica'ya veda mesajı yayımladı. Portekizli teknik direktör, “Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı." dedi.
Yeni sezon için Real Madrid ile anlaşan Jose Mourinho, eski takımı Benfica'ya veda mesajı yayımladı. Portekizli teknik direktör, “Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı." dedi.
Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benfica'ya hizmet etme fırsatını bana sunduğu için başkan Rui Costa'ya teşekkür ederim. Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.
Kulüp yönetimi ve oyuncularına teşekkür eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Birlikte çalışma zevkine eriştiğim oyunculara en içten teşekkürlerimi sunuyorum, kişisel ve profesyonel hayatlarında en büyük başarıları diliyorum. Giderken yanımda şu inancı götürüyorum. Bir anıdan daha fazlasını, kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur."
Benfica, dün Mourinho'nun 15 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'in yeni çalıştırıcısı olacağını duyurmuştu.
Portekizli teknik direktör Benfica’dan önce ülkemizden Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı.
Jose Mourinho, sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı…
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