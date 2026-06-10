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#1
Foto - Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti

Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benfica'ya hizmet etme fırsatını bana sunduğu için başkan Rui Costa'ya teşekkür ederim. Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti

Kulüp yönetimi ve oyuncularına teşekkür eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

#3
Foto - Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti

"Birlikte çalışma zevkine eriştiğim oyunculara en içten teşekkürlerimi sunuyorum, kişisel ve profesyonel hayatlarında en büyük başarıları diliyorum. Giderken yanımda şu inancı götürüyorum. Bir anıdan daha fazlasını, kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur."

#4
Foto - Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti

Benfica, dün Mourinho'nun 15 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'in yeni çalıştırıcısı olacağını duyurmuştu.

#5
Foto - Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti

Portekizli teknik direktör Benfica’dan önce ülkemizden Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı.

#6
Foto - Jose Mourinho Benfica'ya böyle veda etti

Jose Mourinho, sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı…

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