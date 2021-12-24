İsmail Saymaz'dan maskesi düşen Cumhuriyet'e tepki: Çok pişman olacaklar

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Cumhuriyet gazetesi, bir emekçi basın çalışanını daha işinden etti.

"Cumhuriyet'e heybemde bolca dava ile veda ediyorum" açıklamasında bulunan Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar, zor durumda kalacağını ifade etti. Avşar, "Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı" ifadesini kullanarak laikçi kemalist yayın organından ayrıldığını paylaştı.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Seyhan Avşar, şu ifadelerde bulundu:

"Bir yaz günü büyük bir heyecanla kapısından girdiğim Cumhuriyet’e 6 yıl sonra soğuk bir kış günü heybemde bolca dava ile veda ediyorum.



Çalışmaya başladığım ilk günden bugüne beni destekleyen, iyi bir insan olmadan iyi bir muhabir olunamayacağını her daim öğütleyen @aykutkucukkaya ve ayrılan diğer arkadaşlarım olmadan yoluma devam etmem mümkün değil.

Gazetem adına ise gerçekten üzgünüm. Cumhuriyetin editoryal bağımsızlığı bir vakıf başkanının iki dudağının arasında olmamalı. Şimdiye kadar muhabiri olarak bu duruma karşı boyun eğmedim, bundan sonra da bir okuru olarak yanlış bulduklarımı söylemeye devam edeceğim.

Hoşça kal Cumhuriyet. İsmini ve içeriğini yıpratmalarına izin verme."

İsmail Saymaz: Cumhuriyet çok pişman olacak

İşinden edilen basın mensubuna cevap veren İsmail Saymaz, Cumhuriyet gazetesinin çok pişman olacağını ifade etti.

Cumhuriyet'e tepki gösteren Saymaz, muhabirin paylaşımına, "Ne kadar üzücü. Senin gibi kabiliyetli bir muhabiri kaybettikleri için çok pişman olacaklar." cevabını verdi.