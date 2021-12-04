İsmail Saymaz'dan itiraf geldi: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakmak yeter!

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Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, terör seviciler ile sokak olayı organizatörlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

'Osman Kavala'yı serbest bırakın'

Dolar/TL kuru ile gram altın fiyatındaki artışı değerlendiren Saymaz, AK Parti iktidarının ekonomi politkalarını eleştirenlerin karın ağrısını itiraf etti. "Kimse Türkiye'deki dengelere güvenerek yatırım yapmıyor. Çünkü Tirkiye'deki hukuk sistemine inançlarını yitirmiş durumdalar." diyen Saymaz, Gezi finansörü Osman Kavala için çağrıda bulunarak, "Bırakın siz özelleştirme kararını. Bir dolu özelleştirme kararındansa bir tek karar yeter. Osman Kavala'yı serbest bırakın." ifadelerini kullandı.

'Ekonomi siyasi davalar sebebi ile bu halde'

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yönelik haddi aşan girişimini gerekçe gösteren Saymaz, "Avrupa Konseyi, dün itibari ile Türkiye'ye yaptırım uygulama sürecini başlattı." dedi.

Kavala ile birlikte terör sevici Selahattin Demirtaş için de "Serbest bırakın." çağrısında bulunan Saymaz, şöyle devam etti:

"Selahattin Demirtaş ile ilgili karar yeter. Siyasi davaları sonlandırmak yeter. Ekonomi zaten bu yüzden bu halde."